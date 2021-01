Treener julgustab end väärtustama: ma tahaks väga praegu emale öelda, et ta oleks võinud rohkem enda jaoks aega võtta

Ka ei tasu unustada tema sõnul, et sama tähtis kui liikumine, on ka hingamine ja iseenda kuulamine. “Naised kurdavad, et nende hommikud on justkui võidujooks ajaga – ärata lapsed, tee süüa, jookse tööle. Kui jõuad tööle, oled juba täiesti läbi. Tasub ärgata 30 minutit varem, hingata ja kuulata, mida sinu süda täna tunneb,” soovitab Shalini.