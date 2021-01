Ema pisarais meenutus: sain aru, et vajan päriselt abi, kui beebi nutu peale ärgates mõtlesin, kas ta vastu seina visates jääks vait

Reili on valmis oma läbielamisest avameelselt rääkima selleks, et anda samade tunnetega maadlevatele emadele teada, et nad pole üksi. “Mulle tundus, et kõigil teistel emadel on kõik super hästi ja ainult mina ei saa hakkama. Oma lugu jagama hakates sain teada, et minusuguseid emasid on veel palju,” räägib Reili. Selleks, et teiste emadeni jõuda, lõi ta ka ülimenukaks osutunud Facebooki grupi Parem mina (Õnnelik ema=õnnelik laps). “Kuna grupp hakkas kiiresti kasvama, siis järelikult oli seda väga vaja,” tõdeb Reili. “See on tegelikult kurb, kui paljud emad selle teemaga suhestuvad.”