Ema nõutu: kas 1,5-aastane on tõesti imetamiseks liiga suur?

Ajakirja Beebi veergudel vastab sellele küsimusele imetamis- ja unenõustaja Marianne Tobro: "Ei ole üldse imelik ja neid naisi, kes selles vanuses lapsi imetavad, on palju. WHO soovitab imetamisega jätkata ka teisel eluaastal või isegi kauem, kui see emale ja lapsele sobib. Paraku on paljud inimesed nii võõrandunud sellest, mis on loomulik, et mõistavad hukka ka täiesti normaalseid tegevusi. Leppige sõbrannadega kokku, et sellised kommentaarid jäävad ära ja sa teed nii, nagu enda ja lapse jaoks õigeks pead."