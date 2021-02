Kaks õpetajat pidevalt muutuvast koolimaailmast: kiirustavas maailmas tuleks tähelepanu pöörata aeglase mõtlemise arendamisele

Ta lisab, et hinded ei peaks tema ideaalmaailmas õpilast motiveerima, kuid individuaalne tagasiside on kindlasti heaks kannustajaks, sest nii näeb õpilane, et õpetaja on tema jaoks päriselt olemas. Kogemus näitab, et praegune põlvkond vajab seda väga. Kui on võimalik saada tunnustust või head tagasisidet, siis on suurem tõenäosus panustada. “Õpilasi motiveerib ka see, kui õpetaja ise näitab oma motiveeritust aine ja ülesannete suhtes, näitab seda, et iga õpilase edusammud ja ka mured lähevad talle korda. Kuigi õpetajatöös ei ole palk motivaator, kuigi see võiks nii olla, siis õpilased, nende head sõnad, säravad silmad, kui tunnis on tore ja kui neil läheb hästi – see on see, mis on mind iga aasta tagasi kooli toonud.”