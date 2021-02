Karin Rask ja Piret Järvis-Milder emadusmüütidest: kas lapsehoolduspuhkus on puhkus ja kodune ema rumal?

"Lapsehooldupuhkus on võimalus tulla oma endiselt rattalt maha," tõdeb näitljenna Karin Rask , kes just sellel ajal leidis uue suuna elus rõivadisainerina. Ka teleajakirjanik Piret Järvis-Milder nendib, et naudib töölt eemal olemist, et siis kunagi uue värskusega naasta.