Eesti pere päikseline seiklus | Koroona ajal beebiga koos ümbermaailmareisile – hullud olete või?!

Millest Pere ja Kodu märtsinumbris veel juttu, vaata SIIT

“Oleme suured reisisellid ning unistus aja pikemast mahavõtmisest ja perega reisimisest on alati kuklas tiksunud,” räägib Riin Rehemaa (29), kuidas ta kaasa Sandri (30) ning laste Jakobi (7) ja Lolaga (7 k) reisima läks. Just pesamuna Lolat oodates tekkis mõistmine, et just nüüd on õige aeg minna pikemalt seiklema, sest Jakobil on viimane aasta enne kooli ja pealegi võimaldab ka Eesti lahke ema­puhkus hästi reisida.

Oma tagasituleku kuupäeva nad esialgu nimetada ei oska. Ainus tähtaeg on 1. september, mil Jakobil tuleb Eestis kooliteed alustada. “Novembris korraks Eestis käia oli kummaline. Olime harjunud, et Euroopas hoiti distantsi ja kanti maske, aga Eestis ei tehtud kumbagi.” Vastupidiselt üllatas detsembris aga Mehhiko, kus inimesed võtsid Riinu sõnutsi piiranguid väga tõsiselt ning neid kraaditi ja paluti käsi desinfitseerida rohkem kui üheski teises seni külastatud riigis.

Et viirust eemal hoida, lähtuvad nad kainest mõistusest ja reeglitest. Uurivad väga detailselt pidevalt viiruse ja piirangute kohta ning peamine: austavad iga riigi reegleid. Vaata imelisi reisipilte ja kirjeldusi, mis riike nad seni läbinud on. Riin ja Sander annavad soovitusi koroona-ajal reisijatele