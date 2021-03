Koroona ajal ümbermaailmareisile – hullud olete või?

“Oleme suured reisisellid ning unistus aja pikemast mahavõtmisest ja perega reisimisest on alati kuklas tiksunud,” räägib Riin Rehemaa (29), kuidas ta kaasa Sandri (30) ning laste Jakobi (7) ja Lolaga (7 k) reisima läks.

Pere elas Tallinnas mõnusat elu. Riin töötas riigiametnikuna, Sander sommeljeena, nad nautisid oma tööd ja hubast kodu. Pesamuna Lolat oodates tekkis aga mõistmine, et just nüüd on õige aeg minna pikemalt seiklema, sest Jakobil on viimane aasta enne kooli ja pealegi võimaldab ka Eesti lahke ema­puhkus hästi reisida.