"Jälle maadlesime mitu tundi..." ehk kuidas lõpetada igaõhtused unelahingud väikelapsega

Alla 2-aastaste laste puhul on sagedane probleem ebapiisav päevauni ja liiga hiline õhtune uneaeg . Üle 2-aastaste hulgas aga hakkab reeglina probleeme tekitama liiga palju päevaund ja sellest tulenev päeva- ja ööune tasakaalutus, mis viib pideva üleväsimuseni, õhtuse hüperaktiivsuse ja uinumisraskusteni. Seega, kui Su laps on üle 2 aasta vana ning magamaminek võib võtta tunde, sest laps näib kõike muud kui väsinud, samas ööuni on katkendik ja/või lühike, tuleks alustada päevakava ülevaatamisest.

See kõlab küll iseenesest mõistetavalt, ent kõigepealt peaks veenduma, et püüdlused last magama panna toimuvad tema jaoks õigel ajal. Kui laps on ala- või üleväsinud, toob see kaasa palju protesti ja pisaraid, sest laps kas ei ole piisavalt väsinud, et uinuda, või on ta juba liiga väsinud, mis samuti väljendub uinumisraskustes.

Pean tunnistama, et enne unenõustajaks õppimist olin ka mina hädas õhtuste unelahingutega. Meie peres on kasvamas kaks isepäist mudilast, kelle meelistegevuste hulka uni kunagi kuulunud ei ole. Tänu unenõustaja koolituselt saadud teadmistele olen aga oma kodus jõudnud selle õndsa ajani, kus igaõhtune unetrall ei tekita enam suurt stressi ja pimedas magamistoas istumise asemel lõõgastun laste uinumise ajal diivanil. Kas kõik õhtud on filmilikult rahumeelsed? Kindlasti mitte! Aga on mitmeid korduvalt nii oma laste kui klientide perede peal järeleproovitud nippe, mis aitavad laste uneaega sujuvamaks muuta.

2. Selgita lapsele uneajaga seotud ootusi ja reegleid ning siis pea nendest ka ise kinni

“Emme, tahan veel korra juua!” “Issi, mul on üks väga tähtis küsimus” “Emme, pissihäda!” “Issi, tahan veel üks kalli!” Kas tuleb tuttav ette? “Veel üks..” nagu me seda nõustamises nimetame, on väga sage käitumismudel väikelaste ja mudilaste seas.

Väikesed peakesed näivad uneajal töötavat topeltkoormusega, et mõelda välja järgmisi ja järgmisi viise magamajäämisega viivitamiseks. Ühtäkki on iga 3 minuti järel pissihäda, hirmus janu või eriti tähtis küsimus, mis millegipärast tuleb ainult õhtul voodis meelde. Lapsevanemana tean omast käest, et selgete ja arusaadavate reeglite kehtestamine uneajal võib olla lihtsam öelda kui teha, ent oma ootuste ja piiride selge väljendamine lapsele on hädavajalik selleks, et uneaeg sujuks rahulikult.

Lepi lapsega kokku, mis on uneajal lubatud ja mis mitte. Millal käime pissil ja mitu korda võtame juua? Mitu raamatut loeme ja mitu kalli-paid saab enne uinumist? Kas emme-issi vastavad küsimustele ja peavad filosoofilisi vestlusi või toimub see alles hommikul? Kõik variandid on õiged, kui nendes on eelnevalt lapsega kokku lepitud. Siin ei ole ühest valemit, aga kui milleski on kord kokku lepitud, tuleks sellest ka kinni pidada. Ja siin pean ma eelkõige silmas lapsevanemaid!

Enamus probleeme tekib sellest, kui me ei suuda lapsevanemana iseenda kehtestatud reeglitest kinni pidada, hakkame tegema erandeid, mis viib lapse segadusse ja arusaadavalt tekitab olukorra, kus ka teised reeglid seatakse kahtluse alla. Pea meeles, et reeglite testimine ja piiride kompamine on väikelapse ja mudilase jaoks vaat et peamine töö. Seega, säilita rahu, jää endale kindlaks ja tuleta ka lapsele rahulikult kasvõi 500 korda meelde, mis on sinu ootus.

3. Ettevalmistus on pool võitu