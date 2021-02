Kas tead, kui sageli peaksid pesema voodilinu või retuuse? Aga lapse kaisukaru?

Vannitoamatte ja vaipasid tuleks aga pesta sagedamini kui arvad. Niiske tekstiil pimedas ja soojas ruumis on ideaalne bakterite kasvukeskkond ja selle vohamise vältimiseks tuleks neid pesta kord nädalas, sest just nende peale satub erinevaid kehavedelikke ja vahendeid enim.

Uuringus osalenud 200 naisest kolmandik tunnistas, et nad pesevad oma rinnahoidjaid iga kahe nädala järel, mis ongi õige. Teised tõdesid, et teevad seda harvemini, põhjendades, et nad ei kanna sama rinnahoidjat igapäevaselt.

See on hea, kui sul on mitmeid komplekte, mille vahel valida ja vahetada, mis annab võimaluse neid harvem pesta ja need püsivad kauem ilusad, ent pea meeles üht: spordirinnahoidjaid tuleks pesta pärast iga trenni!