Suhet luues kogeme kõik, kui tähtis roll on seksuaalsusel, füüsilisel kontaktil ja kirel. Küllap paljudele tundub, et selle inimesega kestab see igavesti.

Kuni sünnib beebi. Isegi siis võib olla plaan, et me ei lase omavahelist tõmmet rikkuda, me suudame kire alles jätta ja meist ei saa kindlasti igavat, mugavat, liiga hubast papat ja mammat. Kui aga keset uut olukorda püüad kõigi kohustustega žongleerida nii, et ükski neist puruks ei kuku, kummitab kuklas mõte, et “kui jälle on muude kohustuste kõrvalt rohkem aega, äkki siis...”

Aga see on ohtlik mõte, sest kirg, mis koduseinte vahel on kustunud, võib süttida ootamatult kodust väljaspool kellegi teisega