Kuidas leida endas üles kirglik naine?

Suhet luues kogeme kõik, kui tähtis roll on seksuaalsusel, füüsilisel kontaktil ja kirel. See on oluline osa protsessist, mille käigus inimesed teineteist leiavad, kokku saavad ja lõpuks kokku jäävad. Kogu see särin ja rahutuks tegev elevus, vastupandamatu soov olla teisega koos, tunne, et oled ligitõmbav ja et teine on seda samamoodi. Sume, sensuaalne, kütkestav tunne, mis annab märku: olen leidnud kellegi erilise. Ja küllap paljudele tundub, et selle inimesega kestab see igavesti.

Kuni sünnib beebi. Isegi siis võib olla plaan, et me ei lase lastel omavahelist tõmmet rikkuda, me suudame kire alles jätta ja meist ei saa kindlasti igavat, mugavat, liiga hubast papat ja mammat.