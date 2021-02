11 imelihtsat asja, mida saad teha just sina ja juba täna oma laste parema tuleviku ning Maa heaks!

Maa ületarbimise päev on moment, mil ületatakse planeedi jooksva aasta ressursside taastootmisvõime ja algab elu tuleviku arvelt. Global Footprint Networki andmeil juhtus see eelmisel aastal 22. augustil. Seega, vaatamata heale uudisele, tarbib inimene endiselt hooga, nagu elaks ta planeedil, mis 1,6 korda suurem praegusest. Kui nii edasi laseme, koidab tulevikus päev, mil inimkond teeb oma viimase sammu. Jah, lõppude lõpp on kaugel mägede taga, kuid juba praegu on looduses liike ja nähtusi, mida juba sinu lastel pole võimalik oma silmaga vahetult näha. Mis juhtub aga 15, 20, 30 aasta pärast?