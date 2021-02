80 aastat abielus olnud ja seni armunud paar avaldab oma toimiva suhte saladuse!

“Öelge üks paar, kel poleks tülisid? Aga me oleme alati oma arusaaamatused lahendanud. Räägime probleemidest ja usun, et see ongi võti. Peate suhtlema ja rääkima teineteistega. Ma ei usu, et inimesed tänapäeval piisavalt räägivad. Meie armusime väga noorelt ja oleme siiani armunud."

Tänaseni vitaalne paar tõdeb, et tervislik eluviis ja piisavalt liigutamist on hea enesetunde aluseks. "Me tegime palju trenni, kui olime nooremad. Meil oli ka Saksa lambakoer, kellega kõikjale jalutasime. Me oleme alati kaunis tervislikult ka toitunud."

Täanseks 100-aastane Ron Golightly kohtas Berylit 16-aastasena tänaval, kui Roni sõbrad Beryli ja ta sõbrannade seltskonnale järele vilistasid. 14-aastane Beryl pööras ringi ning armus hetkega lokkide ja kelmika naeratusega poissi ning nad on lahutamatud olnud sellest päevast peale.

Tänaseks 98-aastane Beryl tõdeb, et see oli armastus esimesest silmapilgust. Nad abiellusid aastal 1941. Paaril on kaks tütart, kuus lapselast, kümme lapselapselast ja üks lapselapselapselaps.