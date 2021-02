Terapeut Kaire Talviste: paarisuhe pandeemia ajal nõuab rohkem loovust

Olgu see siis tööalaselt või suhetes – rahalised pinged, hirm tuleviku ees, mure lähedaste ja enda tervise pärast, isoleeritus sõpradest ja perekonnast või muud viimase aasta jooksul kerkinud probleemid on puudutanud enamikku meist. Kogunenud pingetele vaatamata on siiski võimalik raskest olukorrast ka üheskoos võitjana välja tulla.

„Koroonakriisi mõju paaridele on olnud erinev. Näiteks sõudsid osad paarid esimese kriisi tulemusel abieluranda, kuna oli oht, et uue laine korral ei ole neil õigust piiriületuseks ja teineteisest ollakse sunniviisiliselt kuid eemal. On neid, kellel isolatsioonist hoolimata on õnnestunud leida enda kõrvale uus inimene ja tõmmata kriips alla vallalise staatusele. On ka neid, kelle suhe on läinud veel paremaks, kuna sülle langes hea võimalus veeta rohkem aega üheskoos: jalutada, kuulata muusikat, kulutada üksteise võidu külmkapi ust, kokata, liialdada veiniga ning jagada oma muljeid ekraani vahendusel lähikondsetega. Kahjuks peab siiski tõdema, et kõikide jaoks pole pilt olnud sarnaselt positiivne,“ kirjeldab Talviste.

Appi tuleb loovus

Terapeudi sõnul tõi koroonakriis esile inimeste loovuse, kuidas olla kontaktis. „See aeg on peegeldanud hästi seda, kui väga vajame häid suhteid ja suhtlust. Oluline on leida kvaliteetaega teineteisele pühendumiseks, suhtlemiseks, murede ja rõõmude jagamiseks – ühised projektid, väljakutsed ja eesmärgid tulevad paarisuhtes alati kasuks,“ juhib Talviste tähelepanu.