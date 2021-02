“Aga mul ei ole blenderit ega maja!” Kasupereks saamise 7 müüti ning tegelikkus!

Jah, sõna “pere” viitab justkui tuumikperele, kus on ema, isa ja laps.

Ent kaasaeg on näinud, et peresid on väga erinevaid, alates vanaemast ja lapsest ning lõpetades suurte kärgperedega. Seega, kasupereks võib hakata ka üksik inimene, ent oluline on tema valmidus toetuda enda ümber olevale võrgustikule. Nii saab ta tuge leida kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajalt ja kasuperesid toetavatelt MTÜdelt, kes pakuvad mentoreid, koosviibimisi jpm. Niisiis – kõige olulisemad on avatus ja valmidus abi vastu võtta!

2. MÜÜT: Mul ei ole oma maja

Samamoodi kardetakse, et kodus pole nõudepesumasinat või blenderit. Sul ei pea kasupereks hakates olema oma maja ega ka tohutut kodutehnika arsenali. Oluline on hoopis see, et su kodus on arvestatud lapse vajadustega ning tal on seal piisavalt privaatne ja mugav. Lapsel võiks küll olla oma tuba, aga kokkuvõttes sõltub kõik vanusest, näiteks imik elab tavaliselt vanemaga samas toas. Seetõttu tasub hinnata lapse kasvades väljavaateid, kas õnnestub võimaldada talle oma tuba tulevikus. Kui perre võetakse kaks ühe pere last, võivad nad elada ka ühes toas. Ja on ka olnud juhtumeid, kus teises peres sündinud tüdruk on kolinud tulevase vanema õega ühte tuppa, sest suurem laps on ise selliseks asjade käiguks valmis.

3. MÜÜT: Olen liiga noor või vana

Vanusest olulisem on realistlik vaade tulevikule. Näiteks, kui oled 70aastane ja soovid pakkuda kasuperet imikule, tuleb sul arvestada, et laps on sinuga järgmised 18 aastat, ning mõelda, kas jaksad teda üles kasvatada. Seetõttu tasub kaaluda võimalust pakkuda peret vanemale lapsele. Liiga noor, näiteks 25aastane inimene võib jällegi arvata, et tal pole lapse kasvatamiseks piisavalt kogemusi. Ent neid kogemusi pole sageli ka esimese sünnilapse puhul. Seetõttu on palju tähtsam soov ja valmisolek last kasvatada ja teda toetada. Samuti on tähtis osata vastu abi kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajalt ja kasuperesid toetavatelt MTÜdelt.

4. MÜÜT: Kasuvanemaks on väga keeruline saada