Kallis kahe palega kahene

Sandra (30) ja Tanel Villmäe (36) peres kasvab kolm last: Rasmus (4), Hanna (2,5) ja pesamuna Robin (7 k). Kui Rasmuse nutuhood on suuresti möödanik, siis Hannaga on katsumused just käsil.

Rasmusega läks keeruliseks, kui poiss sai poolteist. “Märkasin, et ta ärkab hommiku- ja lõunaunest alatasa nutuga ega rahune tükk aega,” mäletab Sandra. “Kui hommik algaski rõõmsalt, siis poolest päevast muutus laps aina tujukamaks. Teda ärritasid pealtnäha lihtsad asjad: valet värvi taldrik, üks legoklots ei haakunud teisega, issi asemel pidi emme teatud asju tegema või ei saanud ise sokke jalga.” Et Sandra ootas samal ajal Hannat ja oli tavalisest passiivsem, arvas ta esiti, et Rasmus nõuab sel viisil tähelepanu.