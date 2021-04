Sa mu kallis keeruline kahene! Ema: tõstsin häält, nutsin, viisin rahunema - tundsin, et minu mõistus on otsas

Millest Pere ja Kodu aprillinumbris veel juttu, vaata SIIT!

Sandra (30) ja Taneli (36) peres kasvab kolm last: Rasmus (4), Hanna (2,5) ja pesamuna Robin (7 k). Kui Rasmuse nutuhood on suuresti möödanik, siis Hannaga on katsumused just käsil, ent seekord on ema juba valmistunum.

“Kui Rasmuse hommik algaski rõõmsalt, siis poolest päevast muutus laps aina tujukamaks. Teda ärritasid pealtnäha lihtsad asjad: valet värvi taldrik, üks legoklots ei haakunud teisega, issi asemel pidi emme teatud asju tegema või ei saanud ise sokke jalga.” Et Sandra ootas samal ajal Hannat ja oli tavalisest passiivsem, arvas ta esiti, et Rasmus nõuab sel viisil tähelepanu...

Mida aeg edasi, seda hullemaks nutuhood muutusid. Poiss, kes enne polnud üle minuti-kahe nutnud, võis nutta kümneid minuteid järjest. "Proovisin kõike, kuid tulutult, pigem tegid minu reaktsioonid asja hullemaks,” mäletab ema, kes abi otsima hakkas ja süüdistas endki juba vahepeal, et ei oska last kasvatada.

Teise lapse kaheseks saamise eel oli Sandra sarnaseks jonnikatsumusteks tänu kogemusele paremini valmistunud ja räägibki, kus ja mis teda aidanud on, psühholoog selgitab ja annab omalt poolt ka nõu