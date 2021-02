Oled geenidoonor? Nüüd saad tasuta oma vähiriski hinnata

Dr Padriku sõnul on personaalmeditsiini ja täppisennetuse areng astunud suure sammu kasvajate varajases avastamises, mis võimaldab nende tulemuslikumat ravi. „Personaalmeditsiinist räägiti aastaid kui vähiravi tulevikust, mis täna on aga saanud reaalsuseks. Kuivõrd vähi tekke riskid on igaühel erinevad, võimaldab personaalne riskihinnang hinnata inimeste isiklikku kasvajariski ja üles leida kõrgenenud vähiriskiga inimesed, et nad saaksid sõltumata vanusest õigeaegselt uuringutele ning personaalse jälgimisplaani. Ehk personaalsed vähktõve ennetavad tegevused saab rakendada juba täna,“ lisas dr Padrik.