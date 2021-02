Alateadvuse vingerpuss su enda vastu ehk kuidas on võimalik luhtunud suhet võiduks pidada?

Kui sa arvad nüüd, et see kõlab, nagu oleksid sa lootusetu sadomasohhist, siis ära muretse. Sellel kõigel on ka positiivne külg.

Muutusid tundlikuks selliste probleemide suhtes, mida tegelikult polnudki olemas. Hakkasid norima kõige pisemate asjade pärast, olid ärritunud ja plahvatasid. Ajapikku suutsid oma väidet tõestada ja teie suhe jõudis oma ilmse ja lõpliku loomuliku lahenduseni. Mis siis, kui see oligi see, milles sa võita tahtsid? Olid veendunud, et ei vääri armastavat suhet, seega otsustasid seda järjepidevalt tõestada ja see ka õnnestus. Palju õnne!

Mis siis, kui sa tahad tegelikult tõestada, et keegi ei hakkagi sind kunagi armastama? Mis siis, kui see on alateadlik reaktsioon keerulisele lapsepõlvele, halbadele lahkuminekutele ja muule sellisele? Ja mis siis, kui see sügaval alateadvuses peituv muster õõnestab aktiivselt ja tahtlikult sinu suhete edukust?

Ma ei hakka sulle nüüd peale lugema sõnu, kuidas su elu on ilma mõne inimeseta palju parem. Ma ei ütle sulle, et oled eriline väike lumehelbeke, kes leiab ideaalse kaaslase siis, „kui oled selleks valmis“. Ma ei usalda neid üleolevaid loosungeid ja internetimeeme, mis kinnitavad sulle, kui suurepärane sa oled ja et kõigil teistel on midagi viga. Me mõlemad teame, et kui asi puudutab seda, siis tegelikult see nii ei ole.

Meie mõtted on nii võimsad, et suunavad meid pidevalt eesmärkide poole isegi siis, kui me ise ei saa aru, mis need eesmärgid tegelikult on.

Sinu aju tahab võita.

See ei kehti vaid suhetes. Sama jõud mõjutab ka sinu karjääri, kehalist võimekust, rahaasju ja kõike muud. Võidutahe on sulle sisse ehitatud.

See viib meid järgmise põhimõtte juurde: „Ma tahan võita.“

Sa võidad alati, sest su aju tahab võita. Probleem tekib aga siis, kui see, mida sa tõeliselt – alateadvuses – tahad, ja see, mida sa ütled, et sa tahad, on kaks täiesti ise asja, ja mõnikord lausa radikaalselt erinevad.

Kuulus tüvirakkude ja DNA uurija dr Bruce Lipton leidis, et alateadvus kontrollib inimese igapäevaseid tegevusi 95% ulatuses. Mõtle korraks selle peale. See tähendab, et tõeliselt tahtlikud on vaid imeväike osa asjadest, mida ütleme või teeme.

Mõtle kõigile nendele kordadele, kui kaotasid ajataju, sõitsid koju ja ei suutnud oma teekonda meenutada või unustasid, mis päev täna on. Enamuse ajast oled põhimõtteliselt autopiloodi peal, arutult urgitsemas elu ettearvatavatel mudastel väljadel.

Sinu elurada juhivad su kõige sügavamad ja märkamatumad mõtted. Aju sunnib sind pidevalt mööda seda rada liikuma olenemata sellest, kas sa ise teadlikult selle valiksid või mitte.

Kas sa ei suuda oma sissetulekut tõsta? Kaalu langetada? Kas oled mõelnud oma alateadlikele ja varjatud uskumustele oma sissetuleku või kaalu kohta, mis võivad sinu tegevusi (või siinkohal just tegevusetust) tagant utsitada? Sa liigitad ennast automaatselt ühte kindlasse majanduslikku klassi, seostad ennast kindla kehalise võimekuse tasemega ja sinu tegevuste eesmärk on hoida sind ühes ja samas kohas. Täpselt selles kohas, mis on sinu jaoks kõige tuttavam.

Mulle meeldib öelda, et võidame erinevatel aladel või maailmades. Ütleme, et teenid 30 000 dollarit aastas. See on üks ala. Selle ala moodustab kogu planeerimine, strateegia ja mõttetöö selle summa teenimiseks.

Uskuge või mitte, aga 60 000 dollari teenimine pole oluliselt raskem kui 30 000 teenimine. Võid arvata, et on, aga see pole absoluutne. Ükskõik, kas teenid 25 või 50 dollarit tunnis, sellegipoolest tuleb sul 40 töötunni jooksul 40 tundi tööd teha. Kuigi on tähtis endale selgeks teha, mille kallal sa töötad ja kas su töö on ka tulemusrikas või oled sa lihtsalt sellega hõivatud. Mõnikord peitubki vastus lihtsalt teisele alale pääsemises. Kuidas seda teha? Esiteks tuleb kindlaks teha viisid, kuidas sa oled ennast praeguseks piiranud. Mis on need „absoluudid“, mille olemasolust sa isegi teadlik pole? Lühidalt öeldes on need järeldused, mida oled teinud enda, teiste ja elu kohta. Need järeldused on sinu potentsiaali piir. Vaid siis, kui oled suutnud neist järeldustest läbi murda ja koged elu väljaspool praeguseid piire, hakkad sa mõistma selle nähtuse jõudu.

Kuigi mõistan, et see tundub liigagi lihtsustatud eluvaade, on see vaade, mis avab sulle saavutusteks täiesti uued maailmad, kuid sellest räägime mõni teine kord. Praegusel juhul võta teadmiseks, et su elu on jagatud konkreetseteks aladeks, kus sa eksisteerid ja võidad.

Mõte on selles, et sa võidad selles alas, kus sa parajasti mängid. Sa tahad seal võita. Sellelt alalt väljamurdmine nõuab aga tõsiseid muudatusi sinu automaatses käitumises.

Gary John Bishop

“Lõpeta enda peetimine!”

Tõlkinud Kertu Niilus

Kirjastus Pegasus, 176 lk