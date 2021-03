Banaani-kaera pisipannukad kodujuustu ja apelsinimarmelaadiga



25 väikest pannkooki

Need on nii hullult head! Mitte miski ei reeda, et tegelikult on need ka väga tervislikud.

Pannkoogid:

350 g kaerajahu

350 ml kaerapiima

2 banaani

2 muna

1 tl küpsetuspulbrit

1 sl kookospalmisuhkrut

1 tl vanillsuhkrut

veidi soola

praadimiseks õli

Serveerimiseks: