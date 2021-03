H nagu Holland ja hobused

Kui tuntud riigi­prokurör ja takistussõitja Triin Bergmann (46) Eestist 2011. aastal Hollandisse kolis, et Haagis tööle asuda ja kallim Peteriga leivad ühte kappi panna, ületas see mitmel pool uudiskünnise. Kel oli kahju, et võimekas jurist Eestist lahkub, kes kurvastas, et Eesti jääb heast ratsutajast ilma. Kuid Triin ei kahetse. Neil on praegu müügitall, kus võimekad hobused, ning tarmukas tütar Emmely (8), kes juba ponidel võistleb, ja elavaloomuline poeg Niels (6).