“Herta võis nooremana minna vihahoo ajal täitsa loomaks kätte. Ta karjus, peksis, lõhkus asju, vigastas ennast. Tal läheb siiani silme eest sõna otseses mõttes mustaks. Viimane kord ähvardas ta mulle kallale tulla ja viskas raamatukogu raamatu puruks,” ohkab kolme lapse ema Anni (35) nukralt. “Igale raevuhoole järgneb kahetsusfaas, mil Herta nutab, palub vabandust, ütleb, et ei vääri meid ja peaks surnud olema. Palub, et aitaksin teda, et see kunagi ei korduks. Siis me nutame koos...”