Kooliõde: söömata jäänud hommikusööki ja koolieinet ei asenda täisväärtuslik õhtusöök!

Kas talvisel ajal, mil just värske puu- ja köögiviljaga kitsam, võiks lapsele anda juurde purgivitamiine? Kooliõde Reet Ester on seda meelt, et toidulisandid ei peaks õpilase menüüsse kuuluma, eelistatult võiks õpilane saada vajalikud ained kätte toidust ja isegi, kui pole parasjagu värske kraami kõrghooaeg, on kaubandusvõrgus siiski aastaringselt saada ka värskeid puu- ja juurvilju, lisaks hapendatud, kuivatatud ja külmutatud viljadele. Erandiks on D-vitamiin, mida me toidust ja Eesti lühikesest suvest piisavalt palju ei saa. “Suurenenud D-vitamiinivajadus on kindlasti õpilastel kiire kasvuperioodi ajal,” ütleb kooliõde. D-vitamiini ülesandeks on hoolitseda luustiku, aga ka hammaste eest.