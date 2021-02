Kangelaslik 11-aastane kutsus emale autoõnnetuse järel kiirabi: ta on teadvusel. Jah, ta sai kannatada!

"Mu telefon oli tooli all," meenutas Andra traagilist päeva, mil ta sai aru, et tema peab kõne hädaabinumbrile tegema. Autos oli tagaistmel ka tema vend.

"Kui ma pildi ette sain, rääkisin lapsega, siis kadus kõik jälle ära ja tulid päästjad ja kiirabi kohale. Mul oli ristluu murd, vaagna põrutus, verevalumid, kints oli puruks. Lastel oli paberite järgi muljumised," rääkis ema õnnetusest ja sellestki, et teises autos oli Antslas elav mees tahtis sõita Võrru naise juurde. Selle auto juhi joove oli üle kolme promilli. Tänaseks on ta vahi all.

Häirekeskuse peadirekotor Kätlin Alvela, kes samuti stuudios oli, tunnustas siinkohal Andrat, et ta selle numbri valis. "Polegi tähtis teada, kus oled, oluline on see number 112 valida, mitte helistada vanaemale või isale. Isegi, kui keegi ei oska öelda, kus ta on, siis päästekorraldaja näeb tänu moodsale tehnikale piirkonda, kust see kõne tuli ja saab abi teele saata ja siis juba vajadusel täpsustada detaile asukoha osas. Edasi anti kõne üle meie meedikule, kes sai juhendada, meie logistikud olid aga lähima ekipaaži juba teele saatnud," selgitas Alvela sellise kõne puhul häirekeskuse tööprotsessi.