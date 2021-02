Taimi Nilson telesaatest tõstatunu valguses: kas vanematel ongi ainult kohustused ja lastel ainult õigused?

Mida see lõik aga laiemalt tähendab... Minu jaoks seda, et lastel on õigus oma mõtete ja tunnete väljendamiseks ja arvamuse avaldamiseks nagu meil kõigil. Täiskasvanutel/lapsevaematel peaks olema oskusi neid kuulata ja erinevaid olukordi selgitada. Ja lapsevanematel ongi õigus teatud asju siin ilmas otsustada, arvestades seejuures lapse huvide ja vajadustega. Minu lapse vajadus sel õhtul oli saada ära kuulatud ja õnneks oli mul piisavalt aega, rahulikku meelt ja oskusi seda teha. Aga kui mu tööpäev oleks olnud nii pikk, et mind poleks koduski olnud, kui laps uinub, kui mu oskused oleksid olnud sedavõrd piiratud, et ma poleks mõistnud, mis oli lapse küsimuse taga ja mu mured igapäevase toimetuleku üle oleksid olnud nii põletavad, et vähimgi märkus minu suunas oleks mu pahameele hoo käivitanud - siis oleks võinud minna hoopis teisiti. Ja väga tihti lähebki lapse ja täiskasvavanu vahel lugu hoopis teisiti.

Mäletan kui mu oma laps eelkooliealisena, ühel õhtul teatas, et tema ei ole nõus, et mina tohin talle öelda, mida me poest ostame, aga tema mulle ei tohi öelda, kas ma võin uued kingad osta või mitte. Olevat täiesti ebaaus, et täiskasvanud kogu aeg lapsi käsutavad ja lapsed ei tohi täiskasvanuid üldse käsutada. Mulle väga meeldis see avaldus, minu jaoks oli see märk lapse mõttemaailma ja ühiskonnatunnetuse avardumisest ja ka peegel mulle endale, kas ma olen ikka lapsele eakohaselt selgitanud, mismoodi raha minu pangaarvele saab ja mida me sellega teha saame ja mida mitte ning miks mõned asjad on täiskasvanute otsustada (mitte käsutada) ja millal ma saan lapsega otsuste üle nõu pidada ja millal mitte. Hiljem selgus, et see päev oli ka lasteaias üsna keeruline olnud, sest mängud ei tahtnud õigel ajal lõppeda ja õpetajatel oli tarvis lastele päevakava meelde tuletada. Kõik lahenes siiski rahumeelselt ja me meenutame seda õhtut kui mu lapse „iseseisvusmanifesti“.

Räägime palju laste õigustest ja need ongi väga olulised, laste kohustused oleksid aga justkui kuskile kadunud. Millised on aga vanemate õigused nende õlule pandud vastutusrikka kasvatamise kohustuse täitmisel? Jääb mulje, et vanematel justkui olekski ainult kohustused ja lastel ainult õigused. Lastele tundub jällegi, et täiskasvanutel on rohkem õigust kui lastel.

Kuid otseselt ei anta lapsevanemaks saades kaasa juhendit, et misasi see lapse heaolu on ja kuidas seda arengut tagada? Iga lapsevanem alustab seda teekonda erinevalt stardipositsioonilt, ootused tulemusteks on aga kõigile ühed – lapse heaolu olgu tagatud, parimad huvid arvestatud ja areng võimaldatud. Ma usun siiralt ja julgen ka oma üle 10 aastasele töökogemusele Maarjamaa Hariduskolleegiumis ja täna MDFT terapeuditööle tuginedes väita, et iga vanem soovibki oma järeltulijale tagada parimaid võimalusi arenguks, ta soovib oma last mõista, toetada ja suunata nii, et tema sirgumine teel täiskasvanute maailma oleks turvaline.

Mis aga toimub selle vanema hinges, kes suudab tunnistada, et ta ei oska enam oma vastusturikast kohustust kanda, seda on raske sõnadesse panna. Lapse suunamiseks, tema toetamiseks ja turvalise keskkonna tagamiseks on püütud teha kõike ja ikka ta libiseb vanemate sõrmede vahelt välja. Kui valus ja raske on minna õhtul magama, kui Sa ei tea, kus Su alaealine laps on ja kellega. Kui raske on vastata järjekordsele telefonikõnele öeldes, et „ma ei tea, miks mu laps täna koolis pole“, saades vastuseks „aga lapsevanem, see on ju teie kohustus....“ või korrakaitsjatele selgitada, et Sa pole oma last ööseks linna peale saatnud, ta lihtsalt polegi koju jõudnud. Ma ei oska hästi seda südamevalu kirjeldada, mida üks vanem neil hetkedel tunda võib, küll olen näinud, mismoodi see väljendub. Suure mure ja südamevalu väljenduseks on tihti aina uued püüdlused kinnitada oma lapsele, et „Sa oled oluline“, „ma armastan Sind ja muretsen Su pärast“. Kahjuks on nende sõnade välja ütlemine haiget saanule väga raske ja nii valivad paljud vanemad armastuse keeleks asjade soetamise, püüdes seeläbi kinnitada lapsele oma hoolivust.

Jah, aegajalt on väga keeruline noore inimesega ühele lainele saada, üksteist mõista ja öeldust aru saada. Väikeste inimestega on väikesed mured, pisut suurematega juba ka suuremad. Loo ajendiks olnud saates välja toodud noorte inimestega olid juba päris suured mured tekkinud ja arusaadavalt ka vanematel jaks, oskused ja usk iseenda võimetesse otsakorral. Jah, arusaadavalt, sest iga kord, kui vanem tunneb, et ta oma kasvatusmeetodiga lapseni ei jõua, et tema jutt ja hea sõna libiseb lapsest mööda, kasvab vanemas mure lapse pärast ja pettumus iseenda toimetuleku osas. Meenutan tänaseni valusat kogemust nõustamisprotsessis kus noore teismelise vanem oli valmis kohe lapse lastekodusse andma, kui keegi vaid võtaks ja kasvataks temast tubli kodaniku – „Mina enam ei oska“ oli ema kokkuvõte. Aga oskas küll, kuulas, võttis abi vastu ja üheskoos leidsime üles tema oskused väljendada armastust ja hoolt seades samal ajal piire ja kehtestades lapsele arenguks ning turvaliseks kasvamiseks vajalikke reegleid.

„Lastele ei tohi ju enam midagi öelda ega teha, kohe lähevad politseisse“ on üsna levinud nördimus, mida täiskasvanud kipuvad väljendama, kui mõni keerulisem olukord noorte inimestega on esile kerkinud. Siinkohal tekib mul küsimus, et mida see täiskasvanu siis soovib lapsele teha või öelda, et seejärel polisteid kartma peab? Selliselt üksteisega toimetades, et hirm on politsei huviorbiiti sattuda ei ole ükski suhe head koostööd soosiv ning vastastikused lahkhelid on kerged tulema.

Nii et siis „Lastele ei tohi midagi öelda ja nad teevad mis tahavad“? Pika Eesti kõige keerulisemalt käituvate lastega töötamise kogemuse põhjalt julgen küll öelda, et lastele saab ja tohib ja lausa peabki väga paljusid asju väga selgelt ja arusaadavalt ütlema. Kurb on kuulda, et täiskasvanud tunnevad, justkui ei tohi nad lastele enam nende kohustusi meelde tuletada ja üksteisega arvestavat suhtumist õpetada.

Lapsed vajavad, et neile antud lubadused kehtiksid, et seatud piirid peaksid ja kehtestatud reegleid järgitakse – seda eelkõige eeskujuks olevate täiskasvanute/vanemate poolt. Kui te olete lapsega midagi kokku leppinud, olgu see õhtune ühine filmi vaatamine või lapse kohustus viia prügiämber välja, siis on oluline ka kindlaks jääda. Hommikuni esikunurgas ootav prügikott võib vanemale kerget ebameeldivust tekitada, kuid laps tunneb end väga vajalikuna ja õpib vastutama, kui ta ei saa kohustusest vabaks enne, kui see on tehtud. Täiskasvanul pole lapsele tema kohustuste ja ühiskonnas kehtivate reeglite õpetamiseks vaja palju muud teha, kui olla eeskujuks ja järjekindlalt toetada last hea sõnaga. Aga see toimub vaid siis kui suhe lapsevanema ja lapse vahel on korras. Vastastikune austus, võrdväärne suhtlemine, aktsepteerimine ja arvestamine on see, mida täiskasvanu lapsega suheldes igal hetkel saab lapsele õpetada.

Ja need ongi laste õigused, inimõigused, nagu emal ja isal ja vanaemal ja õpetajal ja lastekaitsespetsialistil ja bussijuhil jne. Mitte keegi, mitte kuskil ei ole lastele mingeid teistsuguseid õigusi andnud. Oleme vaid kokku leppinud, et lapsed vajavad oma õiguste teostamiseks rohkem kaitset, abi ja juhendamist. Ja nii nagu Sinu ja ka minu õigused, piirnevad teiste inimeste õigustega, nii on ka lastega. Minu õigus rusikatega vehkida lõpeb seal, kus algab Sinu nina. Ja iga lapse õigused piirnevad täpselt sama moodi iga teise inimese õigusega tunda end väärtuslikuna ja kaitstuna.

Tihti juhtub, et vanemad ei märka, et laps on neist eemaldunud ja endasse tõmbunud enne, kui lapse heaolu on ohtu sattunud. Igal õhtul oma tuppa sulguv teismeline on hea ja rahulik laps, kelle vanemal on aega oma töömuredega tegeleda ja igapäevaelu toimetusi teha.