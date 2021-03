Teise raseduse lõpunädalad olid mulle väga kurnavad, ootasin juba, millal sünnitus pihta hakkaks. Vaagnas oli pidev survestatud olek ja vahel tegi see lausa haiget. Kuigi mu esimene laps Loora (1 a 10 k) tuli ilmale erakorralise keisriga, olin kindel, et sel korral õnnestub mul endal sünnitada. Et rasedus kulges igati plaanipäraselt, andsid ka arst ja ämmaemand lootust loomulikuks sünnituseks.