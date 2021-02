Eesti laste lemmik tegelane jõuab Saku Suurhalli muusikalise showlavastusega: Lotte ja vana õunapuu saladus

Lotte loojad Janno Põldma ja Heiki Ernits on loomas täiesti uut sisu enneolematu 400 ruutmeetrilise lava jaoks ning oma muusikaga rikastavad etendusi Leelo Tungal ja Priit Pajusaar. Lotte loojad usaldavad show’d lavastama Ain Mäeotsa ning kunstnik on ka juba varasem partner Iir Hermeliin. Kogu perele elamusterohket vaatemängu pakkuva etenduse raames on laval tuttavad tegelased koos tõukerataste, orkestri, mustkunstnike ja paljude teiste uute üllatajatega.