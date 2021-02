Jäised talveilmad ei tohiks lusti pidurdada: millal on ilm laste jaoks liiga külm ja kuidas nende õrna nahka kaitsta?

1. Määri lapse nägu, huuled ja käed umbes pool tundi enne õueminekut külmakindla kreemiga .

2. Jälgi, et lapse suu ümbrus poleks salli või krae sees, mis hoiab niiskust suu ümber ja ärritab nahka.

3. Ära luba lapsel õues lund ja jääpurikaid süüa. Lumi ja jääpurikad muudavad huuled ja suu ümbruse niiskes ning märjaks ja nii võib pakane teha külmakraadide korral nahale liiga.

4. Kui laps on nohu, kuid palavikuta, tuleks temaga iga päev väljas käia. Võib tunduda uskumatu, kuid jahe õhk vähendab limaskesta turset ja seetõttu läheb lapsel väljas käies “nina lahti”.

5. Käreda külma korral ära jäta last üksi õue mängima või magama - 5 miinuskraadi puhul ei tee külm lapsele liiga, aga 15 miinuskraadi on juba külmetuse tekkeks piisav.

6. Külma saanud käte ja jalgade puhul riieta laps ka toas soojalt ning kihiliselt. Külmade varvaste ja sõrmede asetamise asemel sooja vette alusta esialgu kuivadest villastest kinnastest, sokkidest ja sallist, mis lapse kiiremini üles soojendavad.

