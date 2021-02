Psühhoterapeut annab nõu: mida teha, kui laps kipub klammerduma?

Perry selgitab, et kui lapsel on arengujärk, mil ta vaid sinu või teise vanema tähelepanu nõuab, pole vaja muretseda. Tegelikult on see hea märk. See tähendab, et laps on loonud tugeva sideme, mis näitab, et tal on võime tugevaid sidemeid luua, ning annab tunnistust sellest, et lapses on õnnele ruumi.