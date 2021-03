Ohtlikud vaktsiinimüüdid

1. Koroonavaktsiin on uus ja põhjalikult uurimata, sellest oleks targem hoiduda.

Kõik käibele lubatud vaktsiinid on läbinud põhjalikud kliinilised katsed ja ohutuse pealt järeleandmisi ei tehta. Praeguseks on nendes katsetes osalenud juba üle saja tuhande inimese ja miljonid on päriselt vaktsineeritud. Vaadates olemasolevaid andmeid, on selge, et need vaktsiinid on vägagi tõhusad ja ohutud. Need vähesed vaktsineeritud, kes ikkagi haigestuvad COVID-19sse, ei jää raskelt haigeks. Iisraelis on praeguseks vaktsineeritud juba miljoneid inimesi, kuid tõsised kõrvalmõjud on ka sealsete andmete põhjal äärmiselt harvad. Samuti näeme, et seal on vaktsineerimisega viiruse levikule pidur peale tõmmatud.