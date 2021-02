Ines Karu-Salo: rase on Eestis hea olla – olen alati tundnud, et olen siin väga tublide arstide kätes

Täna Hispaania päikese all perega talve veetev Ines tõdeb, et ei tea, veel, kas seejärel naasevad nad Eestisse või kolivad Inglismaale, ent kuhu tee ka ei viiks, on Ines igal juhul Eesti patrioot ja Eesti jääb alati ta päriskoduks, kuhu ta varem või hiljem naaseb. “Mujal maailmas võib vaid unistada nii heast vanemahüvitise süsteemist! Ka rase on Eestis hea olla: olen alati tundnud, et olen siin väga tublide arstide kätes.”