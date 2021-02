KUULA SAADET | Beebi ei oska lusikaga süüa, aga oskab nutiseadet scrollida

Mida tähendab ikkagi väikelapse tervise eest hoolitsemine? Paljud peavad seda kindlasti rutiinseks mõõtmiseks-kaalumiseks, ent dr Talviku sõnul on teema oluliselt laiem. On arusaadav, et värske lapsevanem muretseb oma lapse tervise eest, mõnikord muretseb isegi rohkem kui tarvis, mõnikord läheb isegi netifoorumitesse ja loeb sealt enda lapsele sada häda külge. Aga kuidas oma lapse arengut õigesti toetada ja tema tervise eest hoolitseda? Mis on beebispaa? Miks mu rind imetades kipitab? Millal kontrollida lapse silmi? Kas mu laps kõnnib õigesti? Kui palju on liiga palju sporti? Millest tekivad lapsel kõhu- ja peavalud? Need ja paljud teised teemad!