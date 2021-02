Grete Kuld: teise lapse saamine eeldaks seda, et ma olen kõiki neid raskuseid, mis väikese lapsega on, valmis uuesti tegema

Saates "Röster" tunnistas Eesti Laulu saatejuhina sel nädalal üles astuv Grete, et kui talle tehti see pakkumine, võttis ta mõtlemisaega. "Kuna ma olen ka väikesele lapsele ema, siis ma pean oma aega natuke rohkem planeerima. Just sellepärast olen mingeid pakkumisi ära öelnud, mida ma võib-olla oleks tahtnud teha, aga aeg lihtsalt on see, mis tingib minu otsuseid, et mida ma jõuan ja mida mitte."