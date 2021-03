Mu mees oleks nagu oma emaga abielus

Mul ei ole oma ämma vastu tegelikult midagi, ta on väga armas ja heatahtlik inimene, aga lõpuks muudab see sekkumine ta mulle vastumeelseks ja mehe ka. Martin (34) on oma ema ainus poeg. Neil oli lapsepõlves hea suhe, aga nad elasid kahekesi. Meil on kolmeaastane poeg Timo. Võimalik, et ta jääb meil ainsaks lapseks, sest mul oli suuri raskusi rasestumisega. Ausalt öeldes olen aga hakanud kartma, kas kasvatan oma üksikust lapsest ka n-ö memmepoja, kes on liiga ema küljes kinni veel täiskasvanud mehenagi. Kuidas saaksin seda ära hoida, milliseid kasvatusvigu vältida?

