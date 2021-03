Kuidas läheb elu neljaliikmelise perena?

Klaudia: Ega tegelikult eriti muud uut pole peale selle, et lasteaiapäevadel pole mul enam täit vabadust. Praegu jauran Villuga – võimleme ja tissitame ja vahepeal magame ka.

Vallo: Alguses kartsime palju hullemat. Kujutasin ette, et teise lapse saamine ja uue elukorraldusega harjumine on üks “salto”. Eks ta seda olegi, aga õnneks on kõik laabunud ilma suuremate ootamatusteta. Ja õnneks oleme lapsevanematena juba palju rahulikumad ja enesekindlamad.