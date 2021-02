9 Kuud värskes numbris: õnnelikkuse tunne ja iivelduse raskus ei pea teineteist välistama

Seekordses 9 Kuud erinumbris viitab tegevtoimetaja Elin Järvsaar oma ajakirja tutvustavas veerus, et rasedus on kui 9 kuud dilemmasid: "Oled sisenenud ühte kummalisse aega. Rasedus on korraga pikk, sest ootaja aeg on pikk, aga ka lühike, sest tagantjärele vaadates möödub see kui viiv. Suur rõõm kahest triibust rasedustestil, hormoonidemöll ja segased tunded esimesel trimestril. Oodatud kergendus raseduse keskpaigas, suured plaanid ning sellele järgnev kannatamatu ootus viimasel kolmandikul. Sa ootad sünnitust, aga samas ka kardad, sest see kõik on parasjagu hirmutav."