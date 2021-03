See on okei, et vahel on täiega niru päev, sest kõiki tundeid tuleb endale lubada, aga kui mõlemad korraga hakkavad oma peade kohale kogutud tumedatest tormipilvedest teravaid välgunooli välja loopima, pole see põnnide vastu aus. Paraku saavad ka nemad ilmaasjata nii mõnegi noolega pihta. Kui üks jääb chill’iks, mõjub see piksevardana, mis aitab teisel ennast maandada.