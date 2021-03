Elis Seppius: kui kassifänn püüab kutsikaid kasvatada

Kord ammusel ajal, kui emakssaamine oli minust veel naiivsete valgusaastate kaugusel, põrkasin kohvikus juhuslikult kokku vana kooliõega. Tööl edukas ja ka juba laste ema, rääkis see noor naine mulle õhinal, kuidas tema lastekasvatamise printsiibid rajanevad suuremalt jaolt koerakasvatuse tarkustel. Et lapsed on nagu kutsikad, kes vajavad piire, turvatunnet ja selget juhtimisstiili ning tema kasutatav treeningraamat katab kõik lastekasvatuseks vajalikud valdkonnad. Kuna ma ise olin neil aastail veel nagu kutsikas, kuulasin seda teooriat lõbusa vaimustusega, kavatsemata siiski kunagi ise nii dramaatilist juhtimisstiili rakendada.