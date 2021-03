Otsustasin minna Ulaka Kaunitari poodi. Minu üllatus oli suur, kui sisse astusin. Olin viisakas salongis, kus riiulitel stiilse välimusega tooted – mu peast käis läbi mõte, et oleks mul ka viieaastane käekõrval, ei saaks ta kindlasti aru, et on kuskil erilises poes. Ei mingeid hiigeldildosid ega laes rippuvaid seksnukke või käeraudu. Kaupluse pidaja andis mängleva kergusega ja iga lausega valehäbi põrmustades igakülgset nõu.