Kuidas saame eeldada lapselt täiskasvanulikku käitumist kui täiskasvanud ise käituvad lapsikult?

Kristi Stahl arutleb enesekontrollimehhanismide üle, mida ka paljudel täiskasvanuil ei paista olevat. See saab alguse lapsepõlvest. "Hulgaliselt uurimusi on jõudnud tõdemuseni, et see, kui hästi me tuleme toime oma emotsioonide juhtimisega lapsena, võimaldab ette ennustada, kui hästi saame tulevikus hakkama - koolis, tööl, lapsevanematena, paarisuhetes."