Epp Petrone: maaelu dilemma, kas sundida last aitama või lasta tal tööst võõrduda?

Väike Myy on vintske memm ja suure pere vanaema Rõugõ kihelkonna veerel: “Küllap on palju neid minuealisi, kes loevad mu targutusi ja muigavad, sest teavad seda kõike. Aga meil on kohustus oma järeltulijate ees. Kuidas teha moosi, kui suhkrut ei ole? Kuidas valmistada reha, kui seda poest osta ei saa? Kuidas pinnida vikatit, kui mõni isegi ei tea, mida see sõna tähendab? Püüan Epule vastates lähtuda just nendest oskustest ja teadmistest, mida oli vaja siis, kui kaubandus meile lihtsaid lahendusi veel ei pakkunud. Möödunud aasta ja koroonaaeg õpetas mullegi, et lihtsaid tarkusi tuleb alles hoida.”

Avaldame katkendi raamatust, mis laste maatööelust räägib. Epp arutleb sellel teemal, räägib oma lastest ja oma lapsepõlvest, memm aga räägib, kuidas tema ajal see käis.

Epp Petrone:

Mis on Sinu arusaam sellest, mis töid lapsed talus tegema peaks?

Nagu tead, elan igapäevaselt koos oma kaheksa-aastase Mariaga. Sageli on ette tulnud päevi, kus toimetan pimedani õues ja tal on kõht tühi. Panen ta sel juhul kaugjuhtimisel ametisse: hüppan korraks tuppa, annan juhendid, luban kümne minuti pärast kontrollima tulla… ja ongi kriis selleks korraks lahendatud, temal ka midagi juurde õpitud. Ta oskab oma vanuse kohta päris korralikult süüa teha!

Aga vanasõna „kel janu, sel jalad“ meie lapse puhul aiandusele eriti ei laiene. Ju siis pole piisavalt janu tekitatud. Ei lähe läbi idee, et tule aeda appi, siis kasvavad need herned ja kurgid suureks ja saad süüa. Mäletan ka oma lapsepõlvest, et rohimine mulle eriti ei meeldinud. Aga samas ma tegin seda, pidin seda tegema. Õppisin kahe käega rohima ja saan nüüd kiirelt töö tehtud, kui ette võtan.

Ja ma ei teagi, kumb võimalus on tulevikuks parem: tööle sundimine võimaliku trauma hinnaga või tööst võõrdumine?