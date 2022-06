„Mu abielu päästis suuremasse korterisse kolimine“. Kahe ema lood.

Siiril on kaks last ja üks peaaegu eks-abikaasa Rain. Kokku-lahku suhe viis hetkeni, mil nad otsustasid, et käivad ühes pereteraapias veel, kuigi see ilmselt ei aita. Kasvõi selleks, et häid saada häid nõuandeid edasiste sammude selgitamiseks lastele. Milline terapeudi küsimus nende suhte päästis?