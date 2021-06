Teel teise beebi poole aitas Kristenit ootamatu lahendus. Sama vea taipamine päästis ka Siiri abielu

Siiril (34) on kaks last ja üks peaaegu eks-abikaasa Rain. Korduv kokku-lahku suhe viis hetkeni, mil nad otsustasid - üks pereteraapia veel, ilmselt kasutu, aga käivad ikka ära. Kas või selleks, et häid nõuandeid edasiseks lastele olukorra selgitamiseks saada.