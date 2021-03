Eksperiment: kosmeetika parandab mehe elukvaliteeti

Ei ütleks, et ma olen seni olnud väga aktiivne näonaha eest hoolitseja, kuna puudub igapäevane harjumus. Võtsin ennast selleks testimiseks käsile ja proovisin tooteid iga päev. Minu näonahk on kuiv. Kargete talveilmadega on tunda, kuidas see vajab tegelikult rohkem niisutust.

Väga mõnusa tekstuuriga, jätab nahale värske tunde ja hoiab seda terve päeva. Kreemi kulub vähe ja väiksest potsikust jagub kauaks. Teine lemmik on Shave Me raseerimiskreem aaloe ja saialillega. Tundus esialgu vedelavõitu, aga tegelikult katab ka väike kogus hästi naha ja jätab selle pärast raseerimist siledaks.

Järgin igapäevaselt põhjalikku nahahoolduse rutiini kvaliteetse kosmeetikaga. Aeg-ajalt proovin ka uusi tooteid ja turgutan nahka vaheldusega. Nahatüüp on normaalne/kuiv. Katsetasin brändi Tilk! näomaski, raseerimiskreemi, deodoranti ja kätekreemi. Minu lemmik on kindlasti Hold Me alumiiniumivaba deodorant teepuu ja piparmündiga .

Näomaskide tegemine on mulle uus teema. Olen ikka rohkem harjunud mõtlema, et see on naiste jaoks. Samas saan nüüd aru, miks nad maskide tegemist armastavad. Näonahk on pärast mõnusalt värske ja niisutatud.

Alen Veziko (41), laulja: näomaski tegemine pole vaid naiste teema Sügavniisutav kätekreem mündi ja probiootikumidega kuivale nahale Bliss Me Kätekreem võiks tänapäeval juba küll selline toode olla, mida iga mees kasutab. Juba kasvõi sellepärast, et nüüd on desinfitseerimist ja kätepesu palju rohkem ning seetõttu kipuvad käed ka rohkem kuivama. Väga meeldivad selle kätekreemi eestimaised koostisained – astelpaju, raudrohi ja põldosi. Suur pluss meeste jaoks on ilmselt ka see, et kreem ei jäta käsi nii-öelda rasvaseks, aga samas niisutab sügavuti.

Kui ka sinu naha olukord vajab kiiret leevendust, siis alusta sügavniisutavatest toodetest. Ka koorivad maskid ja kreemid on omal kohal, sest need aitavad eemaldada surnud naharakud, mis soodustab kreemide paremat imendumist.

2 In 1 Face wash Shaving Geli kasutasin hommikuti ja õhtuti ning pärast seda oli tunda pehmemat näonahka võrreldes sellega, milline on nahk tavapärase vee ja seebiga pesemisel.

Anti-Redness Night Creami kasutasin õhtuti. Võrreldes näopesutootega on sellel omapärane lõhn, millega harjumine võttis mul esimesel kahel päeval aega. Ma ei osanud hommikuti selle toote otseseid mõjusid tähele panna.

5D Age Diffrence Face Creami kasutasin hommikuti pärast näo pesemist ja see toode meeldis väga. Minu kuivale nahale sobis see väga hästi.

Pärast nädalast nende kolme toote kasutamist tundsin, et mu näonahk on pehmem ja puhtam.

Siim (28), ajakirjanik: kreem võib ka kaenla all käia

Minu kaks lemmikut brändi Tilk! valikust on näokreem ja deodarantkreem. Miks?

Masculine Me niisutav ja hooldav aaloe ja teepuuga näokreem meestele. Kuigi mehed just kõige aktiivsemad näonaha eest hoolitsejad pole, siis talvisel ajal saab iga mats aru, et nahk on kuiv ja hakkab näiteks pärast kuuma dušši ketendama. Siis on hea lõust sisse kreemitada ja külma kätte seiklema minna.

Hold Me alumiiniumivaba deodorant teepuu ja piparmündiga

Esialgu natuke imelik kreemi kaenla alla panna, aga sellega harjub kiiresti. Brändi Tilk! juures meeldib see, et deodorant pole mingi seebi lõhnaga – ei haise magusalt. Lõhnab nagu mingi puuokas – looduslik ja ehe.

Argo Ader (50), treener: vahe on tuntav!

5D Age Difference vananemisvastane näokreem

Ma arvan, et minuga on samamoodi nagu iga tavalise eesti mehega, kes arvab, et milleks meile näokreemi vaja on. Aga siis, kui sul tekib võimalus proovida head näokreemi, nagu minuga juhtus, siis saad aru selle vajalikkusest, sest näonahk tundub nii pehme ja uskuge mind, vägagi nooruslik tunne on pärast kasutamist. Praegu isegi ei kujuta ette, et loobuksin sellest näokreemist. Tihti aga juhtub nii, et kui kreem otsas, siis ununeb ka selle vajalikkus. Abikaasa saigi kohustuse jälgida, et ma seda nooruslikku näokreemi ikka alati kasutaksin.

4D Rescue silmakreem

Ma ei saaks öelda, et 50-aastase mehena on mul silmad hommikuti väsinud ja silmaalused paistes. Pärast nädalast kasutamist ma enam nii ei mõtle, sest nägin tulemust juba pärast esimesi kasutusi. Mul on tõesti hommikuti kuidagi parem olla, kui olen silmakreemi kasutanud. Mu silmad on puhanumad ja kell 7 hommikul, kui annan oma esimese personaaltreeningu, tunnen end kuidagi enesekindlama ja värskemana.