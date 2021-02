Kolm küsimust naistearstile: kas ülekaal võib põhjustada raseduse katkemist ja millal peaks sünnitama kõrgema järgu haiglas?

"Otsustasime sünnitada väikses Paide haiglas, kuid arst püüdis meid ümber veenda. Et varem oli kaks rasedust katkenud ja olen ülekaaluline, pidi olema suur risk, et midagi läheb valesti."

Uuringud on näidanud, et naise ülekaal (kehamassiindeks üle 30) on seotud rasedusriskidega, milleks on muu hulgas raseduse katkemine. Seetõttu soovitame ülekaalulistel enne raseduse planeerimist käia toitumisnõustaja juures. Kui suur kaal on tingitud toitumisest ja väheaktiivsest eluviisist, on seda võimalik vähendada. Suuremal osal ülekaalulistest rasedus siiski ei katke.