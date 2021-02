Beebiema suur hämming: miks mitte keegi ega miski ei hoiatanud mind selle eest sünnitusel? Parandan vea, et teisi ei tabaks selline šokk

Merikesel on 10-nädalane tütar. Esimest korda tunneb ta alles täna, et on pikast sünnitusest taastumas ja traumast üle saamas.

"Lugesin raseduse ajal sünnitusest mõõdukalt, hirmulugusid vältisin vaimse tervise huvides ja ka väga detailidesse ei laskunud keegi sõbrannadest. Teadsin füüsiliselt muidugi, mis sünnitusel mu kehaga toimub ja kuidas, aga anaalsete detailideni ei laskunud keegi kunagi. Alles siis, kui valugrimasside saatel kodus end liigutasin ja olin sunnitud selgitama beebit vaatama tulnud sõbrannadele, mis mul häda ikka veel on, teatasid mitmed neist "Aaa, mul olid ka!"

Tõsiselt? Kus te enne olite? Miks ei räägita sellest? Parandan selle vea siis ise.

Kui olin oma 38 tundi kestnud sünnituse järel palatisse saanud ja unesegasena WCsse läksin, ettevaatlikult ka sinna allapoole piiludes, tabas mind šokk..."

Ida-Tallinna Keskhaigla üldkirurg Airi Tark selgitab ka, kui tavaline see mure raseduse ajal või sünnitusel on ning mida leevenduseks teha saab.