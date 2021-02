Supertoidud on tõelised superkangelased!

Räägime kolmest Eestis lihtsasti kättesaadavast supertoidust, mis on meie juurde jõudnud Ladina-Ameerikast ja Indiast ning on sealseid inimesi ravinud ja aidanud juba aastasadu.

Makajuur on tõeline superkangelane! See on väga toitev ja Andide köögis kasutusel toiduainena. Populaarseks on selle teinud aga energiat andev toime, mis pakkus tugevust ja vastupidavust arvatavasti juba inka sõdalastele. Sportlased kasutavad makajuurest tehtud pulbrit vastupidavuse suurendamiseks, kuid maka hormoone tasakaalustav mõju on kasulik just naistele. Maka sisaldab 18 aminohapet, rohkesti vitamiine (B1, B2, B6, C, E), samuti mineraalaineid ja mikroelemente, eriti kaltsiumi, kaaliumi, magneesiumi, väävlit, rauda, fosforit, tsinki, vaske ning mangaani. Kvaliteetsel makapulbril on magus, peaaegu karamelline maitse. Pulbrit võib segada vee, mahla, jogurti, müsli ja piimaga. Sobib suurepäraselt smuutidesse lisamiseks.

Toorkakao tuleb meie juurde Lõuna-Ameerikast. Nature's Finesti toorkakaopulber on valmistatud Peruust pärit Criollo kvaliteediga röstimata kakaoubadest (Theobroma cacao). Criollo kvaliteediga ube nimetatakse kakaode kuningaks, kuna need on eriti meeldiva ja õrna maitsega. Peamiselt peetakse toorkakaod heaks magneesiumiallikaks, mis toetab südant, aitab kaasa ajutegevusele ja seedimisele, lõdvestab lihaseid, aitab menstruaalvalude korral, tugevdab luid, suurendab painduvust ning organismi aluselisust. Kui kehal on piisavalt magneesiumi, paraneb keha verevarustus ja sellega koos ka hapnikutasakaal ning toitainete kättesaadavus kogu kehas. Kakaol on isu vähendav toime, kuna see sisaldab teatud ensüümide pärssijaid (MAO inhibiitoreid), mis võimaldavad serotoniinil ja teistel olulistel närvivahendusainetel kauem ajus ringleda. Monoamiini oksüdaasi inhibiitoritele omistatakse ka noorendavat mõju, ühtlasi on tegu kaalulangust stimuleerivate ühenditega.