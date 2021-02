Supertoidud on tõelised superkangelased!

Maca pulber oli parema maitsega kui Ashwandha pulber. Lisasin seda hommikuti jogurti või smuuti sisse ning ta ei häirinud põhimaitseid kuna on samuti magus. Kuna see sisaldab kaheksat olulist aminohapet, rasvhappeid, kaltsiumit, magneesiumit, rauda ja kaaliumit, siis on kahtlemata tegemist tervisliku asjaga. Eriti hästi pidavat toimima hormoontaseme tasakaalustajana ja energiatseme tõstjana. Õnneks minul pole veel hormoonidega probleeme (kuna soovitatakse just menopausi ajal) ja kuna tarbin kohvi, siis ei oska öelda, kas see mulle üksi oleks energiat juurde andnud. Tunnistan, et ka järjepidevuse hoidmises oli probleeme, sest vahepeal käisin ka Soomes tööreisil. Usun, et toidusedeli rikastamisel on see kindlasti hea toode, kuigi mina saan ka oma põhitoidust olulised mineraalained kätte.