Epiim rohepöördes

Juhatuse esimees, Jaanus Murakas selgitab, et ettevõtte tasandil on rohepöörde väljakutsetega tegeletud juba paar aastat.Võib tõdeda, et rohepööre läheb väga korda nooremale põlvkonnale. Head naabrid Skandinaavia riikides on Rohepöörde esirinnas kogu maailmas ja see on mõjutamas ka Eesti hoiakuid ja suundumusi. Lisaks tõdeb Jaanus Murakas, et kliimaneutraalsuse poole liikumine on paratamatus eksportivatele ettevõttetele. Rohepööret eirates võib kaotada kliendid.

Äri ja kaubavahetus muutub väärtuspõhiseks - kui sa rohepööret ei rakenda jääd lihtsalt rongist maha - maailm läheb ilma sinuta edasi. Toidutootjana loodame lõpptarbija väärtuspõhise ostueelistuse tõusule. Näeme, et Skandinaavias ja Lääne -Euroopas on selline tarbija tekkimas.