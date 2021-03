Isegi psühholoog andis alla | Ema: miski ei aidanud. Kuus nädalat kakamata on mu poja rekord...

"Meie laps oli tubli. Magas hästi, sõi hästi, kunagi ei vaevelnud gaasivaludes ja seedimine toimis nagu kellavärk. Aastaselt sain hakata last potitama ja enamiku oma kakadest said tehtudki sinna. Sõbrad imestasid ja kiitsid takka. Endalgi oli uhke. Kahjuks pöördus see edulugu poja umbes 1,5-aastaseks saamisel," räägib Tiina avameelselt suurest ja pere kaua piinanud probleemist.